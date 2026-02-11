В Новороссийске 1,6 тысяч жителей остались без воды

«Водоканал» выполнил технологическое отключение воды в две зоны на территории Новороссийска. Ограничение подачи связано с проведением неотложных работ, сообщили в пресс-службе МУП «Водоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение дня 11 февраля подрядчик ООО «СССР» будет выполнять работы по капитальному ремонту водопровода по улице Гражданская на участке от улицы Краснодарской до улицы Поэта Когана. Подачу водоснабжения приостановили с 09:00 в зоны №4 и №5.

По подсчетам «Водоканала», без воды в настоящее время находятся 1,6 тыс. человек. Возобновление подачи планируется организовать вечером 11 февраля, работы будут продолжаться ориентировочно до 18:00.

София Моисеенко