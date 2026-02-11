Губернатор Кубани: при стрельбе в Анапе погиб охранник техникума

В результате стрельбы в одном из техникумов Анапы погиб охранник учебного заведения, о чем заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что охранник принял на себя первый удар и не дал нападавшему пройти в колледж, он оперативно отреагировал и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По предварительным данным, при стрельбе еще двое человек получили ранения средней тяжести. Информация по количеству пострадавших уточняется, на месте происшествия работают представители экстренных служб и бригады скорой помощи. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что медицинские учреждения Анапы готовы принимать пострадавших.

«При необходимости — оперативно доставим в краевые медучреждения»,— сообщил губернатор Краснодарского края.

Стрельба у техникума в Анапе произошла днем 11 февраля. По данным МВД Кубани, с оружием к учебному заведению пришел один из его студентов.

Кристина Мельникова