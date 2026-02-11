В новом парке Геленджика высадят более 100 тысяч растений

В парке по улице Солнцедарской в Геленджике планируют высадить свыше 100 тыс. растений, включая дубы, кипарисы, сосны, лаванду и магнолии. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов.

Глава Геленджика отметил, что благоустройство парка в районе улицы Солнцедарской является крупнейшим проектом озеленения в городе, его реализуют по поручению губернатора региона Вениамина Кондратьева. Площадь парка составит 65 га.

На территории парка обустроят систему автополива растений, в настоящее время прорабатывается проект транспортной доступности для личных автомобилей и экскурсионных автобусов.

В парке обустроили часть прогулочной аллеи и детскую площадку, а также построили административно-хозяйственное здание. По словам Алексея Богодистова, работы осуществляются в соответствии с установленными сроками.

В июне 2025 года на благоустройство первой части парка на улице Солнцедарской выделили 1,6 млрд руб., согласно сведениям единого информационного портала «Закупки». Еще 1,5 млрд руб. в декабре прошлого года предоставили на реализацию второго этапа работ в парке. Денежные средства выделялись из муниципального бюджета Геленджика. В тендере указывается, что благоустройство второй очереди планируется завершить в конце декабря 2026 года.

София Моисеенко