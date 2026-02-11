Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мужчина погиб в ДТП с грузовиком на трассе под Новороссийском

На автодороге «Новороссийск-Керчь» произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. Как сообщили в Госавтоинспекции Кубани, в результате аварии погиб 28-летний пассажир «Нива Шевроле».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По предварительным данным от начальника отдела ГАИ Новороссийска, подполковника полиции Сергея Черненко, 48-летний водитель «Нива Шевроле» не выдержал безопасную скорость и допустил столкновение с грузовым автомобилем. В ДТП 28-летний пассажир легкового транспорта получил травмы и скончался.

В ГАИ региона водителей призвали соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.

София Моисеенко

