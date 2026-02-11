Расследование уголовного дела по факту стрельбы в Анапе поставили на контроль

Прокуратура Краснодарского края поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела о нападении на образовательное учреждение в Анапе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно сведениям прокуратуры региона, сотрудники ведомства организовали проверку причин и условий, по которым студент совершил преступление в техникуме Анапы. Прокуратура установит факт исполнения требований о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних и соблюдения антитеррористического законодательства должностными лицами.

Стрельба в одном из техникумов Анапы произошла днем 11 февраля. Студент напал на людей в холле учебного заведения, о чем заявляли в МВД Краснодарского края. В результате случившегося ранения получили два человека, еще один пострадавший погиб от нанесенных травм. Им оказался охранник техникума, принявший первый удар на себя.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что охранник учреждения успел оперативно среагировать и вызвать сотрудников правоохранительных органов на место.

Кристина Мельникова