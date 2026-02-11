Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Ъ»: неизвестный открыл стрельбу у техникума в Анапе

Днем 11 февраля рядом с индустриальным техникумом в Анапе произошла стрельба, сообщает «Ъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате случившегося, согласно информации СМИ, повреждения могли получить три человека. Предположительно, речь также идет об охраннике, которому нанесли тяжелое ранение. Официальная информация от уполномоченных органов, МВД и учебного заведения в настоящее время отсутствует.

Молодой человек, организовавший стрельбу рядом с учебным заведением, задержан при участии Росгвардии.

Кристина Мельникова

Новости компаний Все