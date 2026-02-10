Главные новости за 10 февраля. Новороссийск

Ночью 10 февраля в Новороссийске объявляли ракетную опасность. Режим отменили спустя 40 минут.

Землетрясение магнитудой 4,7 не повредило инфраструктуру Новороссийска, об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.

Подземные толчки ночью 10 февраля ощутили также жители Анапы.

Эксперт в сфере сейсмологии заявила, что землетрясения на побережье Черного моря могут повториться, но с меньшей интенсивностью.

По четырем адресам в Новороссийске начались работы по капитальному ремонту. Всего в 2026 году планируется отремонтировать 46 многоквартирных домов.

Интенсивность землетрясения на Черноморском побережье в эпицентре составила шесть баллов.

В районе Анапы и Новороссийска был зафиксирован афтершок после землетрясения 10 февраля.

В результате подземных толчков в Анапе образовались трещины в помещениях нескольких социальных объектов.