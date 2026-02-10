Интенсивность землетрясения на Черном море достигла шести баллов в эпицентре

По предварительным данным, интенсивность землетрясения на побережье Черного моря, произошедшего ночью 10 февраля, составила шесть баллов в эпицентре. Об этом сообщает Федеральный исследовательский центр «Единая геофизическая служба Российской академии наук».

«Десятого февраля в 02:21 по местному времени произошло землетрясение в Краснодарском крае. Расстояние до ближайших городов: Новороссийск — 14 км, Анапа — 35 км, Геленджик — 39 км. По предварительным данным, интенсивность в эпицентре составила 6 баллов»,— заявили в Telegram-канале исследовательского центра.

Магнитуда подземных толчков составила 4,8, как ранее сообщалось в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (ESMC). Землетрясение ощутили жители Новороссийска, Анапы и Геленджика, а также Супсеха, Сукко, Крымска и других населенных пунктов, согласно сведениям единой геофизической службы РАН.

В Новороссийске и Анапе в результате землетрясения не было зафиксировано повреждений инфраструктуры. Об этом заявляли главы муниципалитетов.

София Моисеенко