В Новороссийске работают сирены, объявлена ракетная опасность

На территории Новороссийска объявили ракетную опасность, включена система оповещения. О введении сигнала заявил мэр города Андрей Кравченко.

Жителей Новороссийска призвали не подходить к окнам и укрыться в помещениях без остекления со сплошными стенами (туалет, коридор, кладовая или ванная). В случае, если сигнал тревоги застал на улице, необходимо переместиться в цоколь ближайшего здания или в подземный переход.

Для укрытия не подходят места под автотранспортной техникой, а также участки вблизи жилых домов. Безопасное расстояние от таких объектов составляет 30-50 м.

София Моисеенко