После землетрясения в соцобъектах Анапы обнаружили трещины

В помещениях нескольких социальных объектов в Анапе образовались трещины после землетрясения, произошедшего ночью 10 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы Анапы Наталью Рябоконь.

«Выявлено несколько несущественных трещин, которые уже устраняются рабочими бригадами. Угрозы для конструкций нет»,— заявила Наталья Рябоконь.

По словам заместителя главы Анапы, оперативные службы были задействованы сразу после произошедшего землетрясения. Серьезных разрушений и пострадавших не зарегистрировано.

Согласно сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 4,8, а в эпицентре было зафиксировано 6 баллов.

София Моисеенко