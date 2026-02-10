Жители Анапы почувствовали землетрясение магнитудой 4,7 балла

Ночью 10 февраля на Черноморском побережье произошло землетрясение, которое ощутили жители Новороссийска и Анапы. В мэрии города-курорта сообщили, что повреждения городской инфраструктуры в результате случившегося не зафиксированы.

Анапчане ощутили подземные толчки в 02:21. Согласно сведениям Анапской сейсмической станции, землетрясение произошло в 33 км от города на глубине 10 км. Магнитуда землетрясения составила 4,7 балла.

«Все системы и объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме»,— заявили в администрации Анапы.

София Моисеенко