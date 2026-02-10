В районе Анапы и Новороссийска зафиксировали афтершок после землетрясения

Сейсмические станции Крыма утром 10 февраля зарегистрировали один из афтершоков после землетрясения на Черноморском побережье. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета Марину Бондарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Афтершок был зафиксирован в очаге основного толчка в 07:45 утра, магнитуда составила 3,1. Ранее старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН Анастасия Зверева отмечала, что после прошедшего землетрясения в районе Анапы и Новороссийска установили девять слабых афтершоков, но Марина Бондарь заявила, крымские станции их не зарегистрировали из-за низкой интенсивности.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло недалеко от Новороссийска и Анапы в 02:21 10 февраля. Подземные толчки зафиксировали в 30-33 км от населенных пунктов, обошлось без последствий и повреждений объектов инфраструктуры.

София Моисеенко