В Новороссийске начались работы по капремонту по четырем адресам
На текущий год в список на проведение капитального ремонта попали 46 многоквартирных домов Новороссийска. Как сообщил мэр города Андрей Кравченко, работы уже начались по четырем адресам.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
На улице Суворовской в пяти жилых домах производится замена кровли, на улице Советов, 2/6 подрядчики ремонтируют фасад. В МКД на улице Козлова, 76/1 и Новороссийское шоссе, 15 (Гайдук) специалисты обновляют инженерные коммуникации.
По планам администрации, по итогам 2026 года в Новороссийске должны отремонтировать 34 крыши, 18 фасадов домов и 21 систему электроснабжения. Также в перечень работ включили ремонт шести систем отопления, двух систем канализации и двух лифтов.
В 2025 году капитальный ремонт провели в 37 домах Новороссийска, а с 2022 года, как отмечает Андрей Кравченко, работы были осуществлены в 166 МКД.