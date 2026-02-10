Землетрясение магнитудой 4,7 не повредило инфраструктуру Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло неподалеку от Новороссийска и Анапы, следует из данных Евразийского сейсмического центра.

Эпицентр располагался на глубине 23 км в 28 км к северо-западу от Новороссийска и в 19 км к востоку-северо-востоку от Анапы.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отсутствии повреждений городской инфраструктуры.

«В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей на глубине более 20 км», — отметил глава города.

Он добавил, что правила поведения при сейсмической активности опубликованы на официальном сайте администрации и городской Думы.

Наталья Решетняк