Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Землетрясение магнитудой 4,7 не повредило инфраструктуру Новороссийска

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло неподалеку от Новороссийска и Анапы, следует из данных Евразийского сейсмического центра.

Фото: Полина Решетняк

Фото: Полина Решетняк

Эпицентр располагался на глубине 23 км в 28 км к северо-западу от Новороссийска и в 19 км к востоку-северо-востоку от Анапы.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отсутствии повреждений городской инфраструктуры.

«В ЕДДС от мониторинговых центров поступила информация о подземных толчках. Они зафиксированы на отдалении около 30 км от города под землей на глубине более 20 км», — отметил глава города.

Он добавил, что правила поведения при сейсмической активности опубликованы на официальном сайте администрации и городской Думы.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все