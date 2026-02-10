Эксперт: подземные толчки в Черном море могут повториться

Повторное землетрясение может произойти в Черном море, но с более слабой магнитудой. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила начальник отдела геологической информации ГКУ КК «Кубаньгеология» Татьяна Любимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Ночью 10 февраля в 28 км к северо-западу от Новороссийска произошло землетрясение магнитудой 4,7, подземные толчки также ощутили жители Анапы. Татьяна Любимова отметила, что землетрясение может повториться в ближайшее время, но оно окажется менее интенсивным и, с наибольшей вероятностью, произойдет в море, как и большая часть сейсмических событий.

По словам Татьяны Любимовой, за весь период в Анапской сейсмической зоне, в которую входит станица Натухаевская под Новороссийском, не было зафиксировано катастрофических подземных толчков.

«Только по историческим, археологическим данным есть предположение, что когда-то в этом районе были очень сильные землетрясения. Поэтому ожидать катастрофы не стоит. Магнитуда 4,7 не приводит к серьезным разрушениям»,— отмечает специалист.

Начальник отдела геологической информации ГКУ КК «Кубаньгеология» пояснила, что при такой магнитуде люди ощущают толчки и могут заметить, как качаются люстры и дребезжит посуда. К последствиям подобные землетрясения не приводят. Так, в мэрии Новороссийска и Анапы ранее заявили, что в результате подземных толчков в муниципалитетах не зарегистрированы повреждения инфраструктуры.

Татьяна Любимова заявила, что сейсмические события в Краснодарском крае случаются почти ежедневно. При этом, население нечасто их замечает вследствие слабой интенсивности.

София Моисеенко