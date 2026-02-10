В Wildberries назвали самые дорогие покупки кубанцев в 2025 году

Жители Краснодарского края в 2025 году на Wildberries тратили наибольшие суммы на автомобили, электронику и ювелирные изделия, сообщили РБК Краснодар в пресс-службе маркетплейса. В перечне дорогих покупок региона — автомобили Geely и Changan стоимостью до 3 млн руб., ноутбук MacBook за 684 тыс. руб. и телевизор Samsung с диагональю 98 дюймов за 550 тыс. руб. Среди предметов роскоши отмечен золотой браслет с бриллиантами за 290 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

При этом самыми популярными категориями остаются одежда и обувь, товары для красоты, белье, домашний текстиль и посуда. На третье место вышли продукты питания, показавшие рост продаж на 44% по сравнению с одеждой и товарами для красоты, где показатель составил 23%. Ассортимент продовольственных товаров включает снэки, детское питание, спортивное и диетическое питание, консервы и бакалею. В пресс-службе маркетплейса отметили, что основным покупателем продовольствия на платформе выступают семьи и малый бизнес, особенно в удаленных регионах и небольших населенных пунктах.

По итогам 2025 года самым дорогим товаром на Wildberries стала квартира в Москве за 11 млн руб. В список дорогостоящих приобретений также вошли автомобили, квадроцикл, серверный процессор, 3D-сканер, колесный погрузчик с бортовым поворотом, шуба из норки, лодочный мотор, трактор, MacBook Pro 14 M3 Max и кольцо-печатка из белого золота с бриллиантами и сапфиром.

Вячеслав Рыжков