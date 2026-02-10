Мэр Екатеринбурга отказался проводить отставки в администрации после избрания

Все восемь вице-мэров и восемь глав районов Екатеринбурга в полном составе ушли в отставку после решения депутатов думы переизбрать градоначальником Алексея Орлова. В ходе пресс-подхода господин Орлов пояснил, что с большей частью чиновников перезаключит трудовые договоры. С 10 февраля они работают в статусе «и.о.».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Я не любитель резких кадровых изменений, сформирована эффективная команда управленцев. Какие-то перераспределения в части полномочий возможны, и они будут, но резких кадровых изменений в составе структуры администрации не предполагается»,— подчеркнул мэр.

По данным «Ъ-Урал», трудовой договор не будет перезаключен с первым вице-мэром Игорем Сутягиным. В январе Алексей Орлов вывел из под его кураторства все направления, за которые был ответственен чиновник, и перераспределил их между собой и своим заместителем Рустамом Галямовым. Господин Галямов на данный момент контролирует работу администраций всех восьми районов города, департамента землепользования, комитета административных органов, благоустройство общественных территорий, ремонта дорог и вопросы транспорта. Позже часть его полномочий передадут экс-министру транспорта Свердловской области Александру Толкачеву (сейчас работает советником губернатора), который в скором времени займет пост заместителя главы Екатеринбурга.

Алексей Орлов возглавляет Екатеринбург в должности мэра с 2021 года. Во вторник, 10 февраля, 33 из 34 присутствующих на заседании депутатов гордумы выступили за переизбрание градоначальника. Господин Орлов пообещал к 2030 году отремонтировать более 27 детских садов и 30 школ, увеличить среднюю продолжительность жизни екатеринбуржцев до 78 лет, обновить свыше 85% пассажирского транспорта города и привести в нормативное состояние 85% дорог. «Метро как проект развития, а не мечта. Если пять лет назад я об этом говорил осторожно, сегодня об этом можно говорить во весь голос. Мы видим метро как стратегический инструмент для решения транспортной проблемы»,— сказал он, подчеркнул, что приоритетом является ветка в Академический.

Торжественная церемония вступления в должность мэра Екатеринбурга пройдет в 14:00 по местному времени в здании городской администрации. Мероприятие будет транслировать на официальном портале муниципалитета.

Выборы мэра Екатеринбурга впервые прошли по новому порядку, из которого исключили возможность самовыдвижения. Из семи заявившихся кандидатов конкурсная комиссия отклонила заявку члена буддийской общины города Жаргала Сушкеева и отказалась рекомендовать губернатору Денису Паслеру внести на рассмотрение депутатов гордумы имена предпринимателя, участника специальной военной операции (СВО) Владимира Кузнецова (был выдвинут от ЛДПР) и руководителя реготделения «Новых людей» Ирины Виноградовой. Глава Среднего Урала поддержал кандидатуры Алексея Орлова (был выдвинут «Единой Россией»), депутата свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерины Есиной и директора института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлии Лавриковой (выдвинута от общественной палаты региона). Господин Паслер отказался допускать до голосования депутатов мэры Сысерти Дмитрия Нисковских (был выдвинут Советом муниципальных образований региона).

Василий Алексеев