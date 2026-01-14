Комиссия отобрала для Дениса Паслера четырех кандидатов в мэры Екатеринбурга

Комиссия по рассмотрению претендентов на должность главы Екатеринбурга по итогам второго этапа конкурса рекомендовала губернатору Свердловской области Денису Паслеру внести в думу города на обсуждение депутатов кандидатуры действующего градоначальника Алексея Орлова, мэра Сысерти Дмитрия Нисковских, директора института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлии Лавриковой и депутата регионального заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерины Есиной. Как сообщили в областном департаменте информационной политики, одобрение не получили руководитель реготделения партии «Новые люди» Ирина Виноградова и предприниматель, участник специальной военной операции (СВО) Владимир Кузнецов (выдвинут от ЛДПР).

В ходе второго этапа конкурса все шесть допущенных кандидатов выступили с программами по основным направлениям развития Екатеринбурга и ответили на вопросы членов комиссии. По словам председателя гордумы Анны Гурарий, претенденты коснулись тем городской инфраструктуры, вопросов ЖКХ и экологии. «Каждая программа содержит полезные идеи, которые заслуживают внимания. Это сигнал не только для будущего главы, но и для депутатского корпуса. Мы с коллегами будем ожидать внесения в думу фамилий кандидатов, которые предложит губернатор Свердловской области. Крайний срок 19 января»,— добавила спикер.

Предстоящие выборы мэра Екатеринбурга впервые проходят по новому порядку, из которого исключили возможность самовыдвижения. Представить свои программы на втором этапе конкурса могли только кандидаты от пяти политических партий с представительством в Госдуме РФ или заксобрании Свердловской области, совета муниципальных образований и общественной палаты Среднего Урала, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Всего на должность мэра Екатеринбурга претендовали семь человек. В ходе первого этапа конкурса, на котором члены комиссии рассмотрели необходимые документы, была отклонена кандидатура члена буддийской общины Екатеринбурга Жаргал Сушкеев. Свердловский обком КПРФ решил не выдвигать своего кандидата для участия в выборах градоначальника. По мнению коммунистов, нынешняя процедура не отражает истинного волеизъявления горожан, «а результат, по сути, предрешен».

Василий Алексеев