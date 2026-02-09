Инаугурация главы Екатеринбурга пройдет через несколько часов после его избрания

Инаугурация мэра Екатеринбурга назначена на 10 февраля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Она пройдет через несколько часов после его избрания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Мероприятие назначено на 14 часов и пройдет в городской администрации. Церемонию будут транслировать на официальном городском портале.

Напомним, мэра Екатеринбурга изберут на заседании городской думы 10 февраля из предложенных главой Свердловской области вариантов. На пост претендуют три кандидата: действующий градоначальник Алексей Орлов, директор института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлия Лаврикова и депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерина Есина.

Всего на конкурс заявлялись семь человек, однако комиссия отобрала четверых. Кандидатуру действующего главы Сысерти Дмитрия Нисковских, одобренную конкурсной комиссией, в думу не стал вносить губернатор Денис Паслер.

Подробнее о программах претендентов в мэры — в материале «Ъ-Урал» «Кандидатов послали губернатору»

Анна Капустина