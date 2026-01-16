Денис Паслер предложил думе Екатеринбурга утвердить мэра из трех кандидатов

Губернатор Свердловской области Денис Паслер внес на рассмотрение депутатов думы Екатеринбурга имена трех претендентов на пост главы города, сообщили в пресс-службе представительного органа. Ими стали действующий градоначальник Алексей Орлов, директор института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлия Лаврикова и депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерина Есина. Все они ранее были одобрены комиссией по рассмотрению кандидатур на пост мэра.

Выборы мэра Екатеринбурга впервые проходят по новому порядку, из которого исключили возможность самовыдвижения. Представить свои программы могли только кандидаты от пяти парламентских партий, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), совета муниципальных образований и общественной палаты Среднего Урала. Губернатор Денис Паслер получил право лично отбирать претендентов на пост градоначальника и представлять депутатам на выбор не менее двух кандидатур. Ранее их отсеивала специальная комиссия, сформированная из депутатов местной думы и представителей главы региона.

Всего о желании занять должность главы Екатеринбурга с момента объявления конкурса в ноябре 2025 года заявили семь человек. В ходе первого этапа конкурса, на котором члены комиссии рассмотрели необходимые документы, была отклонена кандидатура самовыдвиженца, члена буддийской общины города Жаргала Сушкеева. Свердловский обком КПРФ заявил о «предрешенности» результатов процедуры и отказался выдвигать претендента на пост мэра.

По итогам презентации программ по развитию Екатеринбурга на втором этапе конкурса комиссия рекомендовала Денису Паслеру не вносить в думу имена предпринимателя, участника специальной военной операции (СВО) Владимира Кузнецова (выдвинут от ЛДПР) и руководителя реготделения «Новых людей» Ирины Виноградовой. Впрочем, одобрение получил мэр Сысерти Дмитрий Нисковских (выдвинут от Совета муниципальных образований региона), однако губернатор не стал предлагать его кандидатуру депутатам.

Кандидаты в мэры Екатеринбурга представили свои программы в среду, 14 января. Алексей Орлов пообещал отремонтировать более 27 детских садов и 30 школ, увеличить среднюю продолжительность жизни екатеринбуржцев до 78 лет, обновить свыше 85% пассажирского транспорта города и привести в нормативное состояние 85% дорог. Юлия Лаврикова предложила привлечь новых инвесторов в Академический район для решения проблемы с нехваткой рабочих мест на территории и найти баланс в градостроительной политике города. Екатерина Есина отметила, что в случае избрания на пост мэра обеспечит пенсионеров бесплатным проездом, стабилизирует тарифы ЖКХ, снизит цены на продуктовую корзину и избавит город от пробок.

Василий Алексеев