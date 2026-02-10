Алексей Орлов переизбран мэром Екатеринбурга

Депутаты Екатеринбургской городской думы переизбрали действующего градоначальника Алексея Орлова (выдвинут от «Единой России») на второй срок полномочий до 2031 года. Его кандидатуру во втором туре поддержали 33 из 34 присутствующих парламентариев. Депутат свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерина Есина, претендовавшая на пост мэра, получила поддержку одного парламентария по итогам первого тура, директор института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлия Лаврикова (выдвинута от общественной палаты региона) — два голоса по итогам первого тура и 0 по итогам второго.

В ходе выступления перед депутатами Алексей Орлов пообещал к 2030 году отремонтировать более 27 детских садов и 30 школ, увеличить среднюю продолжительность жизни екатеринбуржцев до 78 лет, обновить свыше 85% пассажирского транспорта города и привести в нормативное состояние 85% дорог. «Метро как проект развития, а не мечта. Если пять лет назад я об этом говорил осторожно, сегодня об этом можно говорить во весь голос. Мы видим метро как стратегический инструмент для решения транспортной проблемы»,— сказал он, подчеркнул, что приоритетом является ветка в Академический.

Юлия Лаврикова предложила усилить привличение в город новые высоктехнологичные предприятия и устранить «хаотичную жилую застройку». «Средний доход наших жителей не высок, его хватает на квартиру небольшой площади. В таких условиях люди многодетные семьи не создадут. Безопасно, комфортно и уютно людям жить в жилье средней и малой этажности и ИЖС»,— призвала она. Екатерина Есина заверила, что в случае избрания на пост мэра обеспечила бы пенсионеров бесплатным проездом, стабилизировала тарифы ЖКХ, снизила цены на продуктовую корзину и избавила город от пробок.

Алексею Орлову 58 лет, он уроженец поселка Пенья (Тюменская область). С 1993 по 2005 год служил в органах МВД. В 2005 году занял пост первого вице-мэра Тобольска. Через два года перешел на должность заместителя главы Тюмени, где курировал вопросы экономики, финансов и налогов. Позже руководил управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области. В 2012 году перешел на работу в правительство Свердловской области, в котором занимал различные должности: был заместителем председателя правительства, первым заместителем председателя правительства — министром инвестиций и развития. С 2017 года занимал пост первого заместителя губернатора региона. В декабре 2020 года получил должность первого вице-мэра Екатеринбурга, в том же месяце — врио главы города. В феврале 2021 года депутаты гордумы избрали его градоначальником. Конкуренцию тогда ему составили на тот момент депутат свердловского заксобрания от ЛДПР Михаил Зубарев (сейчас представляет «Единую Россию») и глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко (сейчас работает вице-мэром).

Выборы мэра Екатеринбурга впервые прошли по новому порядку, из которого исключили возможность самовыдвижения. Представить свои программы по развитию города конкурсной комиссии могли только кандидаты от пяти парламентских партий, Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ), совета муниципальных образований и общественной палаты Среднего Урала. Губернатор Денис Паслер получил право лично отбирать претендентов на пост градоначальника и представлять депутатам на выбор не менее двух кандидатур. Ранее их отсеивала специальная комиссия, сформированная из депутатов местной думы и представителей главы региона.

Всего о желании занять должность главы Екатеринбурга с момента объявления конкурса в ноябре 2025 года заявили семь человек. В ходе первого этапа конкурса, на котором члены комиссии рассмотрели необходимые документы, была отклонена кандидатура самовыдвиженца, члена буддийской общины города Жаргала Сушкеева. Свердловский обком КПРФ заявил о «предрешенности» результатов процедуры и отказался выдвигать претендента на пост мэра.

По итогам презентации программ на втором этапе конкурса комиссия рекомендовала Денису Паслеру не вносить в думу имена предпринимателя, участника специальной военной операции (СВО) Владимира Кузнецова (был выдвинут от ЛДПР) и руководителя реготделения «Новых людей» Ирины Виноградовой. Впрочем, одобрение получил мэр Сысерти Дмитрий Нисковских (был выдвинут от Совета муниципальных образований региона), однако губернатор не стал предлагать его кандидатуру депутатам.

Торжественная церемония вступления в должность мэра Екатеринбурга пройдет в 14:00 в здании городской администрации. Мероприятие будет транслировать на официальном портале муниципалитета.

Василий Алексеев