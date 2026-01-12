Игорь Сутягин уходит с поста первого вице-мэра Екатеринбурга

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин покидает мэрию, сообщил «Ъ-Урал» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, сейчас чиновник в отпуске, после которого он уйдет в отставку. Исполнение обязанностей первого вице-мэра возложены на заместителя главы Рустама Галямова.

Первый заместитель главы Екатеринбурга Игорь Сутягин Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Заместитель главы Екатеринбурга Рустам Галямов Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Игорь Сутягин работает в мэрии с 2018 года. Сначала он занимал должность заместителя главы Екатеринбурга по вопросам управления имуществом, а с 1 марта 2021 года назначен на должность первого вице-мэра.

Первый заместитель главы Екатеринбурга курирует работу районных администраций, департаменты по управлению муниципальным имуществом и землепользования, правовой департамент.

Рустам Галямов работает в мэрии с 2021 года, на посту вице-мэра он курирует строительство и транспорт. В 2025 году предполагалось, что для него в администрации города создадут еще одну должность первого вице-мэра, однако потом этот процесс «поставили на паузу».

Николай Яблонский