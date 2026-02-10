Кубанский геолог оценила вероятность повторного землетрясения в Новороссийске

Ночью 10 февраля на Черноморском побережье Кубани произошло землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр находился на глубине 23 км в 28 км к северо-западу от Новороссийска и в 19 км к востоко-северо-востоку от Анапы, следует из данных Евразийского сейсмического центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://65.mchs.gov.ru Фото: https://65.mchs.gov.ru

Начальник отдела геологической информации ГКУ КК «Кубаньгеология» Татьяна Любимова рассказала «Ъ-Кубань», что катастрофических подземных толчков в Анапской сейсмической зоне за весь период наблюдений не фиксировали. «Только по историческим, археологическим данным есть предположение, что когда-то в этом районе были очень сильные землетрясения. Поэтому ожидать катастрофы не стоит. Магнитуда 4,7 не приводит к серьезным разрушениям. Но люди ощущают толчки, дребезжит посуда, качаются люстры»,— пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что в ближайшее время подземные толчки могут повториться, но они будут более слабыми и, скорее всего, произойдут в море. Большая часть сейсмособытий происходит именно в акватории, на суше — как исключение. Радиус вокруг Анапы, где фиксируются эпицентры, составляет примерно 50 км и включает станицу Натухаевскую. Иногда в зону активности попадает Крымск.

По данным Татьяны Любимовой, сейсмические события происходят в Краснодарском крае практически ежедневно, однако большинство колебаний земли люди не чувствуют из-за их слабой интенсивности — их регистрируют только приборы.

Наталья Решетняк