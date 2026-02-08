Главные новости недели в Нижегородской области к 8 февраля

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фракция КПРФ в нижегородском заксобрании предложила сделать бесплатными детсады и питание школьников в муниципалитетах с населением до 50 тыс. человек. Авторы инициативы считают, что это упростит бюджетный процесс с выплатами компенсаций и поднимет демографию.

Бывшего зампреда нижегородского отделения партии «Яблоко» Алексея Садомовского приговорили к восьми годам колонии. Его заочно судили по статье о фейках об армии за три публикации в соцсетях. Защита с приговором не согласна и готовит апелляционную жалобу.

Суд решил приостановить работу полигона ТКО «Реал–Кстово» на 45 суток. Основанием для этого стали нарушения, выявленные Росприроднадзором во время внеплановой проверки в конце 2025 года. Компания обжаловала решение суда.

Саровчанин Владислав Кибкало стал одним из лауреатов премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Вместе с ним, доцентом механико-математического факультета МГУ, награду получили профессор МГУ Виктория Ведюшкина и ассистент МГУ Глеб Белозеров. Они открыли обобщенные биллиардные системы, которые назвали биллиардными книжками. Изобретение позволяет моделировать более сложные динамические эффекты, чем это было возможно до сих пор.

Прокуратура взыскивает имущество экс-начальника УМВД Нижнего Новгорода Владислава Пронина. По данным ведомства, он номинально оформил внедорожник Toyota Land Cruiser 200 и три объекта недвижимости общей стоимостью 11 млн руб. на родственника, чтобы не декларировать их.

Бывшего зампрокурора Нижегородского района Нижнего Новгорода Сергея Кудашова будут опять судить за аферу. Он стал фигурантом уголовного дела в отношении организованной преступной группы, участники которой под видом юридической компании вводили в заблуждение нижегородцев с плохой кредитной историей. В 2021 году Сергея Кудашова осудили на два года по другому делу о мошенничестве.

Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличивают на 3,8 млрд руб., до 369,95 млрд. Доходы — на 23,6 млн руб., до 336,46 млрд. Дефицит вырастет на 3,76 млрд руб. (до 33,49 млрд) за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января.

Промышленность Нижегородской области в 2025 году сохранила рост вопреки прогнозам. Индекс промпроизводства в прошедшем году составил 100,9%, в ключевых для региона обрабатывающих отраслях — 101,1%.