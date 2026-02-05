Саровчанин стал одним из лауреатов премии президента в области науки и инноваций

Уроженец Арзамаса-16 (сейчас ЗАТО Саров Нижегородской области) Владислав Кибкало вошел в число лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2025 год. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент РФ Владимир Путин вручает награду уроженцу Сарова, доценту МГУ Владиславу Кибкало

Фото: скриншот из видео Кремля Президент РФ Владимир Путин вручает награду уроженцу Сарова, доценту МГУ Владиславу Кибкало

Фото: скриншот из видео Кремля

Саровчанин родился 9 ноября 1994 года, сейчас он доцент механико-математического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат физико-математических наук.

Уроженка Ростовской области, профессор МГУ Виктория Ведюшкина, Владислав Кибкало и уроженец Тюменской области, ассистент МГУ Глеб Белозеров получили премию за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем.

Вручение наград прошло в московском кремле 5 февраля. Президент Владимир Путин, вручая награду Виктории Ведюшкиной, пошутил: «Я говорю: "Виктория Викторовна, мне даже не выговорить то, чем Вы занимаетесь". Она говорит: "Ничего страшного. Главное, что я выговариваю". Это правда».

Награжденный коллектив открыл обобщенные биллиардные системы, которые он назвал биллиардными книжками, где листы — это плоскости, по которым движется частица, переходя с одного на другой, а корешок — общий участок границы плоскостей. Форма листов может быть разной, за счет чего возникает большое разнообразие систем, позволяющее моделировать более сложные динамические эффекты, чем это было возможно до сих пор. Соединив топологию, теорию динамических систем и гамильтонову механику, коллектив создал новое научное направление — топологию интегрируемых биллиардов.

Также коллектив внес вклад в изучение теории интегрируемых систем, в том числе свойств траекторий динамических систем, систем механики и их аналогов в псевдоевклидовом пространстве, биллиардов в многомерном пространстве.

Результаты ученых из МГУ уже применяют в решении фундаментальных и прикладных задач механики и физики. Также их используют для обучения нейросетей.

Галина Шамберина