Бывшего зампреда нижегородского «Яблока» заочно приговорили к восьми годам

Бывшего заместителя председателя нижегородского регионального отделения партии «Яблоко» Алексея Садомовского (в 2025 году включен в реестр террористов и экстремистов) приговорили к восьми годам колонии общего режима, сообщили «Ъ-Приволжье» в Московском райсуде. Его заочно судили по п. «д» ч.2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ …») за три публикации в соцсетях. Сам фигурант уже несколько лет проживает за границей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Помимо реального срока, он на два года лишен права заниматься деятельностью, связанной с публикацией материалов и обращений в сети интернет.

Адвокат Евгений Губин сообщил «Ъ-Приволжье», что защита с приговором не согласна и готовит апелляционную жалобу. По предъявленной статье предусмотрено от пяти до десяти лет лишения свободы. Адвокат считает, что в приговоре нет мотивировки, почему назначили именно такой срок.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2020 году подсудимый выдвигался на выборы в гордуму Нижнего Новгорода, но избирком отказал в регистрации, забраковав подписи.

Галина Шамберина