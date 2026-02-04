Дорога льгота к обеду

Фракция КПРФ в заксобрании Нижегородской области внесла проект закона об отмене родительской платы за детсады и обеспечение школьников бесплатными обедами в муниципалитетах с населением до 50 тыс. человек. Авторы инициативы считают, что это упростит бюджетный процесс с выплатами компенсаций за детсад и пособий на питание, сократит расходы на эквайринг платежей и поднимет демографию. Дополнительные затраты бюджета коммунисты предлагают компенсировать за счет сокращения финансирования многочисленных АНО, дублирующих функции министерств. Обеспечить бесплатным питанием школьников из многодетных и приемных семей ранее предлагали и единороссы. Губернатор Глеб Никитин не поддержал их, и предложение депутатов от «Единой России» исчезло из повестки заксобрания.

Депутаты от КПРФ внесли в заксобрание проект поправок к областным законам «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» и «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения образования». Они предложили полностью освободить родителей от платы за детсады и обеспечить бесплатным горячим питанием учащихся 5–11 классов школ в населенных пунктах, где проживает менее 50 тыс. человек. Отмена родительской платы касается всех без исключения муниципалитетов, следует из пояснительной записки к проекту закона, опубликованной в базе заксобрания.

Сейчас детсады в Нижегородской области посещают 129,1 тыс. детей, треть из них относятся к льготным категориям семей, которые вправе получить компенсацию 20%–70% родительской платы из областного бюджета. Бесплатно детсады принимают детей-инвалидов и сирот, компенсация в размере 50% положена для двух детей из одной семьи, 70% — за трех и более. На муниципальном уровне также предусмотрены льготы, которые зависят от возможностей местных бюджетов. В итоге жители разных населенных пунктов оказываются в неравных условиях, отметили авторы законопроекта.

По словам руководителя фракции КПРФ Романа Кабешева, предлагаемые поправки позволят уйти от «трудоемкого и затратного процесса администрирования» при начислении родительской платы, которую нижегородцы сначала вносят, а затем долго собирают множество документов, чтобы получить компенсацию.

При этом денежные операции с оплатой детсада и перечислением льгот облагаются процентами. Банки и почта зарабатывают на этом «приличные суммы», которые могли бы пойти на нужды самих детсадов. Если сделать детсады бесплатными, бюджетные компенсации можно сократить вдвое, и разница покроет затраты дошкольных учреждений, следует из проекта закона. Также исчезнет несоответствие размера платы в крупных и малых городах и поселках: в пунктах с населением свыше 50 тыс. человек родительская плата составляет 2 тыс. руб., до 50 тыс. человек — 1,2 тыс. руб.

В населенных пунктах, где проживают менее 50 тыс. человек, предложено предусмотреть бесплатное горячее питание для школьников 5–11 классов. Начальная школа уже обеспечена им по федеральным нормам.

В КПРФ считают, что это также освободит бюджет от выплат пособий льготникам, на которые в трехлетнем бюджете заложено 639, 7 млн руб., и сократит расходы на обработку платежей, отметили в КПРФ. Инициатива потребует 447,7 млн руб. из бюджета в 2026 году и 955,5 млн руб. в 2027–2028 годах из-за роста цен на продукты.

Освободить нижегородцев от платы за детсады и обеспечить школьников обедами можно за счет сокращения бюджетного финансирования множественных автономных коммерческих организаций (АНО), дублирующих функции министерств, говорится в проекте законов. Ранее коммунисты уже предлагали перераспределить расходы на АНО на социальные статьи бюджета, но остальные депутаты и чиновники были против.

Предложение КПРФ о бесплатном питании — не первая такая инициатива в Нижегородской области. С похожей идеей о бесплатном питании школьников из многодетных, малоимущих и приемных семей в 2024 году выступали депутаты из «Единой России». Тогда депутаты подсчитали, что на бесплатное горячее питание для школьников и учащихся ссузов до 18 лет необходимо найти в бюджете 2025 года дополнительно 715,2 млн руб. Председатель заксобрания Евгений Люлин отмечал, что инициатива родилась после встреч с многодетными семьями. Они просили хотя бы одноразовое питание в школах, так как доход у таких семей невысокий.

В 2025 году этот проект закона нижегородские депутаты обсуждали на правительственном часе с коллегами из Госдумы РФ: Евгений Люлин настаивал на том, что Нижегородская область «готова быть в авангарде демографических изменений», а остальные участники назвали демографическую стабильность «вопросом национальной безопасности, требующим консолидации усилий всех уровней власти».

На реализацию законопроекта потребовалось бы дополнительно направить в 2026 году из бюджета 514 млн руб., поэтому идея забуксовала. Губернатор Глеб Никитин выступил против ее реализации.

Он подчеркнул, что финансирование, если оно и появится, лучше направить на другую поддержку граждан. Глава региона тогда добавил, что правительство уходит от «россыпи отраслевых мер поддержки». После этого законопроект «Единой России» исчез из повестки, не дойдя до обсуждения на заседании заксобрания.

Инициативы КПРФ депутаты могут рассмотреть в феврале. С учетом позиции губернатора, жесткой экономии бюджета и отложенного похожего проекта закона «Единой России», шансов на ее утверждение мало.

