Промышленность Нижегородской области в 2025 году сохранила рост

Промышленность Нижегородской области вопреки прогнозам падения в 2025 году сохранила рост, сообщил заместитель губернатора Егор Поляков. Индекс промышленного производства в прошедшем году составил 100,9%, в ключевых для региона обрабатывающих отраслях — 101,1%. Ранее в обработке ожидалось снижение на 2%, напомнил господин Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Рост обеспечила нефтепереработка, показавшая результат на четверть больше, чем в 2025 году. Эта отрасль нивелировала падение в других крупнейших сегментах: металлургии и автопроме. При этом в сравнении с ноябрем в этих отраслях также зафиксирован рост на 16,7% и на 23,2% соответственно.

В правительстве отметили, что результаты промышленности свидетельствуют о запасе прочности в этом секторе экономики.

Владимир Зубарев