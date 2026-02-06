Бывшего зампрокурора Нижегородского района будут опять судить за аферу

В Нижегородский райсуд передано на рассмотрение уголовное дело в отношении организованной преступной группы, участники которой под видом работы юридической компании вводили в заблуждение нижегородцев с плохой кредитной историей.

Гражданам, которым банки отказывали в выдаче кредитов, обвиняемые обещали собрать необходимый пакет документов и помочь получить заемные средства. За это люди платили деньги «юристам-посредникам», офис которых располагался на Рождественской улице. В начале расследования пресс-служба нижегородского управления МВД сообщала о минимум 163 потерпевших, которые были обмануты на суммы от 20 тыс. до 80 тыс. руб.

Пятерым обвиняемым предъявлены обвинения в десятках эпизодов мошенничества. Среди фигурантов есть и бывший заместитель прокурора Нижегородского района Сергей Кудашов.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году его уже осудили на два года за мошенничество в отношении нижегородца Владимира Харнасова. У него прокурорский работник взял 700 тыс. руб., обещая добиться возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства ООО «Новый город» и отчуждения доли в этой фирме, владевшей недвижимостью. Однако в районной прокуратуре Сергей Кудашов не надзирал за следствием и повлиять на решения следователя не мог, поэтому его действия были квалифицированы именно как обман (иначе была бы взятка). Судя по новому уголовному делу, бывший сотрудник прокуратуры на путь исправления не встал.

Иван Сергеев