Расходы бюджета Нижегородской области на 2026 год увеличивают на 3,8 млрд рублей

Минфин Нижегородской области подготовил проект первых изменений в бюджет региона на 2026 год. Законопроект, который внесут на рассмотрение депутатов заксобрания, опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Доходы планируют увеличить на 23,6 млн руб., до 336,46 млрд. Расходы — на 3,78 млрд руб., до 369,95 млрд. Дефицит вырастет на 3,76 млрд руб. (до 33,49 млрд) — за счет направления на расходы остатков средств, сложившихся на 1 января.

Основные изменения по доходам связаны с возвратом остатков целевых межбюджетных трансфертов прошлых лет от ТФОМС.

В расходной части на 4,95 млрд руб. сокращают финансирование родительского основного дохода (семейного капитала) — в связи с выбором семьями ежемесячных выплат в трехлетний период, а не получением всей суммы разом.

Резервный фонд правительства увеличивают на 3,34 млрд руб. Дорожный фонд вырастет на 1,62 млрд (за счет остатков прошлого года).

Кроме того, 250 млн руб. дополнительно планируют направить на строительство школы на 1 тыс. мест на Бору; 102,5 млн руб. — на расселение аварийного фонда в Выксе; 88 млн руб. — на капремонт трех депо «Нижегородэлектротранса» (за счет остатков казначейских инфраструктурных кредитов);

На 371,3 млн руб. увеличивают расходы на поддержу участников СВО и членов их семей (восстановление ассигнований прошлого года).

Галина Шамберина