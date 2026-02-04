«Реал Кстово» обжаловало решение о приостановке работы полигона ТКО

Нижегородское ООО «Реал Кстово» обжаловало решение суда о приостановке деятельности полигона ТКО в Кстовском районе. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в компании, в материалах дела отсутствует часть видеозаписей, подтверждающих нарушения на полигоне. При этом представитель Росприроднадзора не смогла объяснить суду, почему этих видеозаписей нет.

По данным «Реал Кстово», информация о тлении мусора не подтверждена. В двух протоколах осмотра записи о тлении карты захоронения нет. Эта информация есть только в протоколе от 18 декабря, к которому как раз отсутствовала видеозапись. На видеозаписях от 11 и 17 декабря видно, что тления на полигоне не происходит.

В компании также считают, что половина выявленных на полигоне нарушений не имеет отношения к приостановлению деятельности. По ним «Реал Кстово» выписан штраф 40 тыс. руб.

Также одной из причин, по которой приостановлена деятельность полигона, стала упавшая секция забора. В компании пояснили, что забор не упал, а специально демонтирован для проезда строительной техники. С января «Реал-Кстово» начало строительство новой карты полигона.

Рассматривать жалобу «Реал Кстово» будет Нижегородский областной суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Как писал «Ъ-Приволжье», работа полигона ТКО в Кстовском районе приостановлена на 45 суток. По данным Росприроднадзора, основанием для этого стали материалы внеплановой проверки, проведенной в конце декабря 2025 года. Надзорное ведомство выявило 10 нарушений, среди которых частичное отсутствие ограждения на полигоне, размещение отходов, содержащих полезные компоненты, а также тление отходов.

Андрей Репин