Прокуратура взыскивает имущество экс-начальника УМВД Нижнего Новгорода

Прокуратура Нижнего Новгорода обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего начальника городского управления МВД внедорожника Toyota Land Cruiser 200 и трех объектов недвижимости общей стоимостью 11 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Ответчика сейчас судят в Ленинском райсуде по обвинению в превышении полномочий: речь идет об бывшем руководителе УМВД по Нижнего Новгороду Владиславе Пронине. После ухода со службы он руководил филиалом АО «Московское протезно-ортопедическое предприятие» и, по версии следствия, вместе с подчиненным передавал аффилированной компании данные лиц, нуждавшихся в протезировании.

В прокуратуре уточнили, что в 2013-2014 годах начальник управления номинально оформил иномарку и недвижимость на родственника, чтобы не декларировать имущество, которое он не мог купить на официальные доходы. Иск надзорного ведомства рассмотрит Нижегородский районный суд.

Владимир Зубарев