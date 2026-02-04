Суд решил приостановить работу полигона ТКО в Кстовском районе на 45 суток

Деятельность полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «Реал–Кстово» в районе села Большое Мокрое Кстовского района Нижнего Новгорода приостановлена по решению суда на 45 суток. Постановление подлежит немедленному исполнению, сообщили в территориальном управлении Росприроднадзора 4 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Основанием стали материалы внеплановой проверки, проведенной в конце декабря 2025 года. Тогда надзорное ведомство выявило 10 нарушений. Среди них — частичное отсутствие ограждения; размещение отходов, содержащих полезные компоненты; тление отходов.

В отношении юрлица составили протокол по ч. 4 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при размещении отходов). Максимальное наказание по этой статье — приостановка деятельности на 90 суток.

Галина Шамберина