Эксперт: в Южном районе Новороссийска цены на жилье превышают среднерыночный уровень

Южный район Новороссийска остается одним из самых востребованных для покупки жилья. Как сообщила «Ъ-Новороссийск» руководитель отдела аналитики ГК «ТОЧНО» Валерия Цыганок, средняя стоимость квартир в Южном районе превышает среднерыночный показатель.

По мнению эксперта, популярность Южного района в сфере приобретения недвижимости обусловлена целым рядом факторов. Среди плюсов отмечают развитость инфраструктуры, прибрежное расположение и благоприятную экологию.

«Прежде всего, район выгодно выделяется близостью к морю: здесь в шаговой доступности находятся популярные пляжи — Алексино, Мысхако и Суджукская коса. Многие жилые комплексы предлагают квартиры с панорамными видами на море, а также проекты комплексного развития территорий. Удаленность от промышленных объектов создает комфортную среду для жизни, особенно для семей с детьми. Все это закономерно транслируется в ценовую политику — средняя стоимость жилья в этом районе превышает среднерыночный показатель»,— резюмировала Валерия Цыганок.

В консалтинговом агентстве Macon «Ъ-Новороссийск» сообщили, что почти весь объем строительства в городе-герое сконцентрирован именно в Южном районе.

«На цену внутри этого района влияет близость моря и качественные характеристики самих проектов»,— подчеркнули в Macon.

Достаточно высокие цены на квартиры фиксируются и в Центральном районе Новороссийска за счет концентрации ключевых объектов городской инфраструктуры. На стоимость недвижимости, передает представитель ГК «ТОЧНО», влияют такие факторы, как расположение административных учреждений, образовательных и медицинских организаций, памятников и бизнес-центров.

Наименее затратным сегментом, по данным источника, является Восточный район. Цены на недвижимость складываются на основании преимущественно промышленной специализации территории. В Восточном районе функционируют логистические комплексы, производственные предприятия и портовая инфраструктура, при этом отмечается относительная дефицитность объектов социальной инфраструктуры и озеленения.

