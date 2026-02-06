Громкие покушения на российских военнослужащих

Утром 6 февраля в Москве на Волоколамском шоссе неизвестный стрелял в заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Другие покушения на российских военных — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место взрыва около дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал Игорь Кириллов (декабрь 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Место взрыва около дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал Игорь Кириллов (декабрь 2024 года)

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

10 июля 2023 года в Краснодаре бывший командир подводной лодки Черноморского флота «Краснодар» капитан II ранга Станислав Ржицкий был застрелен во время утренней пробежки. Вину в преступлении признал бывший президент Федерации карате Украины Сергей Денисенко, недавно получивший гражданство РФ. 29 октября 2024 года приговорен к 25 годам лишения свободы.

21 октября 2023 года предпринята попытка отравить более 70 военных летчиков — выпускников Армавирского высшего авиационного училища, которые на 20-летний юбилей выпуска получили в подарок отравленные торт и алкоголь. Заговор с СБУ признал уроженец Мелитополя Егор Семенов. 30 сентября 2025 года ему назначили пожизненный срок.

17 декабря 2024 года на юго-востоке Москвы при подрыве электросамоката убиты начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Исполнитель теракта гражданин Узбекистана Ахмаджон Курбонов признался, что действовал по заданию «спецслужб Украины», которые обещали ему $100 тыс. и «европейский паспорт». 21 января 2026 года приговорен к пожизненному лишению свободы.

25 апреля 2025 года в подмосковной Балашихе при подрыве автомобиля погиб заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Вину в теракте признал уроженец Ставрополья Игнат Кузин. Он действовал по заданию СБУ, за совершенное преступление ему пообещали $18 тыс. и новые документы. 27 ноября 2025 года приговорен к пожизненному лишению свободы.

12 декабря 2025 года в Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из старших офицеров Минобороны. Его имя не называлось. Акцию готовили по заданию украинских спецслужб. Один из исполнителей был ликвидирован силовиками во время попытки заминировать автомобиль офицера. Его пособник, местный житель, отправлен в СИЗО.

22 декабря 2025 года на юге Москвы был взорван автомобиль, в котором находился начальник управления оперативной подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Фанил Сарваров. Офицер умер в больнице от полученных травм. Преступники, вероятно связанные со спецслужбами Украины, использовали магнитную мину. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.