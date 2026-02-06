Генерал отбился от киллера
«Ъ» узнал подробности покушения на заместителя начальника ГРУ Алексеева
Как стало известно «Ъ», первый заместитель начальника главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны Владимир Алексеев пережил покушение только потому, что сам оказал активное сопротивление нападавшему. Герой России пытался отобрать у стрелка пистолет, но не смог этого сделать, поскольку получил третье по счету огнестрельное ранение. Тем не менее несостоявшийся убийца был обращен им в бегство.
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев
Фото: Минобороны России
Источники «Ъ» в правоохранительных органах рассказали, что около семи часов утра генерал-лейтенант, как обычно, вышел из квартиры в доме на Волоколамском шоссе, чтобы поехать на работу. Внизу его ждала служебная машина с водителем. Однако на площадке господин Алексеев столкнулся с мужчиной, который, по предварительным данным, попал в дом, выдавая себя за доставщика еды. Преступник ранил генерала в руку и ногу, а когда тот пытался отобрать у него пистолет, еще и в грудь.
Активное сопротивление военного не позволило нападавшему добить его, отмечает источник «Ъ».
Тем не менее генерал находится в реанимации в тяжелом состоянии, потому что одна из пуль задела жизненно важные органы.
По предварительным данным, правоохранители располагают приметами нападавшего, его фото и видео, поэтому имеют все шансы задержать преступника по горячим следам. Тогда же может быть изменена юридическая квалификация преступления.
Пока же, как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, в связи с происшедшим возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия) УК РФ.
Следствие не исключает, что нападавший мог быть связан со спецслужбами Украины.
Если версия подтвердится, уголовное дело могут переквалифицировать на теракт и госизмену (ст. 205 и 275 УК РФ). Во всяком случае, так было по ряду уголовных дел, связанных с покушениями на других высокопоставленных сотрудников военного ведомства.