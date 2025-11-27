Обвиняемого в убийстве генерал-лейтенанта Москалика приговорили к пожизненному

2-й Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 10 лет в тюрьме Игната Кузина, обвиняемого в убийстве замглавы Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. Ему также назначили штраф 2 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Кузина признали виновным в совершении теракта, прохождении обучения для его осуществления, участии в террористическом сообществе. Также фигуранту вменили незаконный оборот взрывчатки и хранение поддельных документов.

Убийство генерал-лейтенанта произошло 25 апреля. Как установило следствие, Игнат Кузин снял квартиру в доме, где проживал генерал Москалик. В феврале 2025 года он купил машину и припарковал ее у подъезда дома военнослужащего. В салон автомобиля злоумышленник заложил взрывчатку, которую дистанционно подорвали, когда генерал выходил из подъезда. Генерал погиб на месте.

Игнат Кузин в тот же день улетел в Турцию, однако там его задержали и отправили обратно в Россию. На допросе он полностью признал вину. По словам осужденного, за теракт куратор из СБУ пообещал $18 тыс., а также новые документы, по которым тот смог бы жить в одной из стран Евросоюза. Гособвинение просило назначить подсудимому пожизненный срок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новый паспорт и $18 тыс. за убийство».