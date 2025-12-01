Бомбу не донесли до теракта

В Крыму сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из офицеров Минобороны. Акцию готовили по заданию украинских спецслужб. Один из исполнителей преступления был ликвидирован силовиками во время попытки заминировать автомобиль российского военнослужащего. Его пособника, местного жителя, отправили в СИЗО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщили в ЦОС ФСБ, подготовкой теракта занимался 41-летний сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Рустем Фахриев. Завербованный им гражданин Украины, проживающий в Крыму, должен был заминировать личный автомобиль российского военнослужащего Kia Optima и подорвать его дистанционно. Как сообщили “Ъ” источники в правоохранительных органах, это был родственник Фахриева.

Силовики ликвидировали несостоявшегося террориста на месте предполагаемого преступления во время закладки бомбы, начиненной 2 кг взрывчатки С-4, поскольку, по их информации, он оказал вооруженное сопротивление. На кадрах, распространенных российской спецслужбой, видно, что возле тела злоумышленника лежит граната.

В ходе операции силовиков был задержан предполагаемый сообщник убитого — житель полуострова, имя которого в интересах следствия пока не раскрывается.

Против него возбудили уголовное дело по ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) УК РФ и по решению суда заключили под стражу.

Источники в правоохранительных органах также сообщили “Ъ”, что Рустем Фахриев — крымский татарин, окончил Одесский военный институт, тесно связан с признанной в РФ экстремистской и запрещенной организацией «Меджлис крымско-татарского народа», которая принимала непосредственное участие в энергетической и водной блокадах Крыма.

В 2014 году Фахриев уехал из Крыма, участвовал в антитеррористической операции в составе националистического батальона «Донбасс-Украина», потом служил в десантно-штурмовых войсках и в Главном разведуправлении Украины.

На аудиозаписи, которую опубликовал Telegram-канал «RT на русском», слышно, как он объясняет исполнителю теракта, что даже если военный сядет в авто с семьей, то все равно нужно будет активировать бомбу:

«Давай просто кого-то там уже убьем, какого-нибудь генерала… Дальше я уже говорю, как делать с мокрухой. Почему? Потому что дверь может открыть ребенок, дверь может открыть жена. Если откроет жена, надо ее сразу… И ребенка… взорвать, зарезать.

Взрывчатку подложить сможешь в машину? Потом это все надо будет заснять»,— инструктировал своего агента Фахриев.

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ: «Спасибо сотрудникам ФСБ за эффективную и системную работу, которая помогает сохранить жизни людей, обеспечить стабильность и безопасность в нашем регионе. У террористов и их пособников есть только два варианта — смерть или тюрьма».

Александр Дремлюгин, Симферополь