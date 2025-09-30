«Кайфую, наблюдая, как они травятся»

“Ъ” стали известны основания, позволившие прокуратуре Краснодарского края добиться пожизненного срока гражданину России Егору Семенову, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) пытался отравить военных летчиков в Армавире. Как выяснилось, террорист стал сотрудничать с украинской спецслужбой по собственной инициативе, самостоятельно придумывая все новые акции. Отправив пилотам отравленные торт и спиртное, он снимал происходящее на телефон, а видео с комментариями посылал на Украину. Такой человек просто не может исправиться, решил надзор, обращаясь в военный суд с представлением.

30 сентября апелляционный военный суд в подмосковной Власихе по требованию прокуратуры Краснодарского края пересмотрел уголовное дело в отношении Егора Семенова. Уроженец города Мелитополя Запорожской области, имеющий гражданства Украины и России, в апреле этого года был признан Южным окружным военным судом виновным в госизмене и теракте (ст. 275 и 205 УК РФ). За первое преступление ему назначили 15 лет, а за второе — 18 лет.

Путем частичного сложения сроков вышло 27 лет строгого режима, которые гособвинение, представленное прокуратурой Краснодарского края, никак не устроили.

Подавая представление в апелляционный военный суд, гособвинители, по данным “Ъ”, указали, что Семенов, перебравшийся в 2014 году с Украины в Россию и получивший в упрощенном порядке российское гражданство, жил в столичном регионе, имел неплохую работу и семью, в которой воспитывались двое детей. Однако после начала СВО фигурант, посещая чаты и различные украинские ресурсы, сам стал искать контакты с представителями СБУ, чтобы предложить им свою помощь. После того как в ответ на него вышел представитель украинской спецслужбы, Семенов дистанционно заключил с ним соглашение о сотрудничестве. Он записал видео с присягой, сообщил все сведения о своей семье, родственниках, выбрал псевдоним «№35», принял меры конспирации, чем подтвердил свою готовность действовать в интересах Украины против России.

Дополнительным мотивом для сотрудничества Семенова также послужили возможность проходить обучение за границей и перспектива работать на спецслужбы Украины и дальше. Егор Семенов получал различные задания, такие как поджог релейных шкафов, фиксация объектов Генштаба, фотовидеосъемка НПЗ, определение местоположения систем ПВО и пр.

Семенов, как было установлено в ходе разбирательства, выполнял далеко не все поручения, а только те, которые выбирал сам.

Например, отказавшись от поджогов, фигурант дела проявил по своей инициативе поделился с СБУ информацией о местонахождении российских военнослужащих в Крыму, которую узнал от своей знакомой (чей родственник служил на полуострове).

Чтобы показать свою значимость для украинской разведки, Семенов собрал подробную информацию о предприятии в Татарстане, выпускающем продукцию для нужд участников СВО. И хотя данные он нашел в публикациях СМИ, в СБУ усилия агента высоко оценили, предложив поучаствовать в громкой акции против пилотов.

Семенову было поручено совершить 20 октября 2023 года взрыв в ресторане, в котором проводилась встреча выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны. Летчики, большинство из которых являлись участниками СВО, отмечали 20-летний юбилей выпуска.

Агент согласился выполнить задание, но иным способом. Он не стал подвергать себя опасности, совершая подрыв. Сославшись на то, что не сможет изготовить СВУ, Семенов предложил отравить участников мероприятия. Для этого было решено добавить в торт и спиртное лекарство кордиамин, употребление которого в повышенных дозах может привести к остановке сердца. При этом на выделенные организаторами средства исполнитель приобрел не только все необходимое для преступления, но и погасил личные долги.

Как отмечает гособвинение, задание СБУ Семенов выполнял с увлечением.

«Вот как они его бережно взяли и понесли, мои хорошие, кушайте, не обляпайтесь»,— говорил он, делая для СБУ видеозапись того, как в ресторан были доставлены отравленные торт и алкоголь. Снимая участников банкета, Семенов добавлял: «Уже гуляют, балбесы».

Семенов даже рисковал, выходя за пределы полученного задания и «демонстрировал свою смелость украинской разведке», полагает обвинение. Во время совершения преступления он находился непосредственно в ресторане и даже после того, как ему показалось, что администратор его узнала, не покинул место событий.

Из самого ресторана он посылал куратору сообщения, в которых говорилось, что он чувствует себя «как в берлоге медведя». А наблюдая за тем, как один их летчиков пьет, как считал Семенов, отравленный алкоголь, он в отчете СБУ указал: «Кайфую, наблюдая, как они травятся». Отравить, по данным гособвинения, фигурант пытался 76 человек, или личный состав двух авиаполков.

Преступление совершалось с целью снижения обороноспособности России и направлено на подрыв стабильности и внутриполитической обстановки в стране, полагают следствие и надзор за ним.

Участников мероприятия смутил химический запах, исходивший от отравленных подношений, и употреблять их они не стали, обратившись в правоохранительные органы. Семенова вскоре задержали и арестовали.

Возможность освобождения Семенова, считает гособвинение, поставит под угрозу безопасность граждан и общества, поскольку не исключит совершения им новых преступлений. Наказание же должно обеспечить максимальную защиту общества от Семенова.

Вывод суда о возможности исправления Семенова при назначении ему наказания в виде лишения свободы на определенный срок является ошибочным, полагают прокуроры.

Суд согласился с ними, отправив Семенова в колонию особого режима на пожизненный срок.

