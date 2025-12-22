Генералу подложили магнитную мину

На юге Москвы совершено покушение на начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации Фанила Сарварова. Для этого террористы, вероятно, связанные с украинскими спецслужбами, использовали магнитную мину, которую заложили под автомобиль военного. Он умер в больнице от полученных травм.

Последствия взрыва автомобиля на Ясеневой улице

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Последствия взрыва автомобиля на Ясеневой улице

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Взрыв прогремел около семи утра, когда генерал-лейтенант Фанил Сарваров выезжал со двора жилого дома на Ясеневой улице на Kia Sorento. Генерал получил минно-взрывную травму, у него были повреждены ноги и лицо. По данным СКР, взрывное устройство было заложено под днище автомобиля. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Там от полученных травм он скончался. Вначале уголовное дело было возбуждено в СКР по факту покушения на убийство, совершенное общеопасным способом, однако в дальнейшем его планируют квалифицировать как теракт.

В Следственном комитете сообщили о самом факте криминального взрыва в Москве, возбуждении уголовного дела и работе криминалистов на месте происшествия. Ведомство рассматривает причастность украинских спецслужб к убийству в качестве одной из версий.

О Фаниле Сарварове известно, что он родился 11 марта 1969 года в городе Гремячинске Пермской области. Окончил Казанское высшее танковое командное Краснознаменное училище имени Президиума Верховного совета ТАССР в 1990 году; Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского в 1999 году; Военную академию Генерального штаба ВС РФ в 2008 году.

В период с 1992 по 2003 год в течение шести лет непосредственно участвовал в боевых действиях в ходе осетино-ингушского конфликта и контртеррористической операции в Чеченской Республике.

После окончания Военной академии Генерального штаба ВС РФ продолжил службу в Главном оперативном управлении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации и Управлении оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации.

Фанил Сарваров

Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фанил Сарваров

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

В 2015–2016 годах выполнял задачи по организации и проведению операции в Сирии.

С 2016 года назначен на должность начальника Управления оперативной подготовки Вооруженных сил Российской Федерации.

Награжден орденом Мужества в 1995 году; медалью Суворова в 2000 году; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2003 году; орденом «За военные заслуги» в 2014 году; медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени в 2014 году.

