Главные новости к утру 6 февраля

Из-за ракетного удара по Белгороду в нескольких частях города начались сбои в подаче электричества, тепла и воды.

При ударе БПЛА по территории коммерческого объекта в Белгородской области пострадал человек.

В Анадыре задержан начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев.

Эстония на три месяца закроет ночное движение на двух автомобильных КПП на границе с Россией.

Власти США призвали граждан немедленно покинуть Иран.

Иран разместил на боевое дежурство баллистическую ракету большой дальности.

Президент США Дональд Трамп призвал отменить в США голосование по почте.

Администрация президента США завершила разработку документа, который позволит Дональду Трампу уволить до 50 тыс. федеральных чиновников.

Парламент Венесуэлы в первом чтении единогласно принял законопроект о всеобщей амнистии.