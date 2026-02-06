Задержан начальник департамента сельского хозяйства Чукотки

В Анадыре задержан начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Павел Кощеев. Об этом сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

«Идут следственные действия, связанные с его предыдущим местом работы. На период проведения следственных мероприятий Павел Кощеев отстранен от занимаемой должности в правительстве округа»,— написал господин Кузнецов в Telegram-канале. Он уточнил, что правительство Чукотки оказывает следствию необходимое содействие.

По информации источников «Ъ», для задержания в Анадырь прилетели следователи Главного следственного управления СК по Москве. Операция проходила при поддержке местных силовиков. По информации портала «Область 45», задержание Павла Кощеева связано с незаконным выделением субсидий на работы по мелиорации. Господин Кощеев возглавлял департамент агропромышленного комплекса Курганской области с 2021 по 2024 годы, до переезда на Чукотку.

Ирина Тимофеева, Анадырь