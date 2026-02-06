Гладков после обстрела Белгорода рассказал о повреждениях энергоинфраструктуры

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о большом объеме повреждений энергетической инфраструктуры в Белгороде и пяти районах региона. Ранее мэр Белгорода Валентин Демидов заявлял о массированном ракетном ударе по городу.

«У нас большой объем повреждений энергетической инфраструктуры города Белгорода, Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского, Яковлевского округов. Но аварийные бригады, еще раз хочу сказать, все находятся на своих местах, все занимаются своим делом. Более подробно сказать не могу, потому что мы понимаем, что враг внимательно анализирует текущую ситуацию»,— сообщил Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что пункты обогрева и временного размещения в городе пока не разворачивают.

Валентин Демидов в Telegram писал, что в некоторых частях Белгорода фиксируются сбои в подаче электричества, тепла и воды. По его словам, бригады энергетиков начали восстановительные работы.

Пресс-служба регионального водоканала сообщала, что в Белгороде и Борисовском округе обесточены некоторые объекты водоснабжения. Позднее там уточнили, что в Белгороде объекты возобновили работу. Водоканал также указал, что по двум адресам с 6:00 мск будет организован подвоз воды.