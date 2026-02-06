Эстония приостановит ночную работу еще двух КПП на границе с Россией

Правительство Эстонии решило с 24 февраля на три месяца закрыть ночное движение на двух автомобильных КПП на границе с Россией. Пункты пропуска будут работать 12 часов в сутки.

Речь идет о КПП Лухамаа (Шумилкино со стороны России) и Койдула (Куничина гора). С мая 2024 года в ночное время не работает КПП Нарва (Ивангород).

«Поскольку Россия ведет себя на границе порой иррационально, нам необходимо высвободить ресурсы для более эффективной охраны границы»,— сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал (цитата по ERR). Он добавил, что в направлении России сохраняется полный таможенный контроль на всех трех КПП.

Глава МИД Эстонии Игорь Таро, комментируя ограничение работы двух КПП, сообщил, что за семь лет количество пересечений границы сократилось примерно в пять раз. «Если в 2018 году восточную границу пересекли 5,3 миллиона человек, то в 2025 году это число составило 1 084 320»,— уточнил он.