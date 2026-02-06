Иран разместил на боевое дежурство баллистическую ракету большой дальности

Иран развернул баллистическую ракету большой дальности «Хоррамшахр-4» в новом подземном ракетном комплексе, передает близкое к КСИР агентство Fars. Ее дальность полета составляет до 2 тыс. км.

«По оценкам, боевая часть способна нести более одной тонны взрывчатого вещества, что делает ее одной из самых крупных конфигураций боевых частей, разработанных в рамках иранской ракетной программы»,— указано в публикации Fars. «Хоррамшахр-4» длиной 13 м оснащена тяжелой боевой частью весом около 1,5 т.

Новый подземный комплекс находится в ведении Воздушно-космических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Он открыт 4 февраля.