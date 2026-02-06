Новые полномочия позволят Трампу уволить до 50 тысяч федеральных чиновников

Администрация президента США завершила разработку документа, который расширяет полномочия Дональда Трампа. Как передает The New York Times (NYT), новые правила позволят президенту уволить до 50 тыс. федеральных чиновников. В настоящий момент напрямую президентом назначались примерно 4 тыс. человек.

Какие именно должности будут затронуты, в документе не указано. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала новые правила «хорошей вещью». «Если люди не выполняют свою работу, не приходят на работу, если они не трудятся усердно на благо президента, они вообще не могут работать на него»,— сказала она на пресс-конференции.

NYT называет расширение полномочий Дональда Трампа «последним шагом по замене беспартийных государственных служащих на сотрудников, идеологически близких к президенту». Газета указывает, что за 45 дней общественного обсуждения проект получил 35 тыс. комментариев, из которых более 90% содержат критику новой политики.