При ударе БПЛА по территории коммерческого объекта под Белгородом ранен человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в поселке Северный Белгородского района беспилотник ударил по территории коммерческого объекта. Один человек ранен.

«Бригада скорой помощи оказала медицинскую помощь мужчине, получившему баротравму, на месте. От предложенной транспортировки в стационар пострадавший отказался»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале. Он уточнил, что из-за удара БПЛА на территории коммерческого объекта повреждены навес, оборудование и автомобиль.

По данным Минобороны, с 18:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили над Белгородской областью три беспилотника.