Парламент Венесуэлы одобрил законопроект о всеобщей амнистии

Национальная ассамблея Венесуэлы единогласно одобрила законопроект «Об амнистии для демократического сосуществования». Документ подразумевает освобождение большинства заключенных, осужденных с 1999 по 2026 годы.

Законопроект внесла на рассмотрение временный президент Делси Родригес. После голосования в первом чтении она призвала депутатов ускорить консультации для окончательного принятия документа.

«Процесс консультаций должен быть тщательным и трудоемким. Давайте не будем бояться говорить со всеми, с каждым, кто хочет нам что-то сказать, с каждым, кто может что-то рассказать, с каждым, кто может что-то предложить»,— сказал спикер парламента, брат Делси Родригес, Хорхе Родригес (цитата по Infobae).

Документ предусматривает возвращение имущества и возможность возвращения на родину для вынужденных эмигрантов. После принятия закона из тюрем будут освобождены в том числе осужденные за подстрекательство, сопротивление власти, мятеж и государственную измену. При этом из-под действия амнистии исключены статьи о нарушении прав человека, убийстве, коррупции и наркоторговле.