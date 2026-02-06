Трамп призвал отменить в США голосование по почте

Президент США Дональд Трамп предложил изменить избирательное законодательство в стране. По его словам, сейчас выборы в Соединенных Штатах «сфальсифицированы, украдены и вызывают смех во всем мире».

«Либо мы их (правила голосования,— "Ъ") исправим, либо у нас больше не будет страны»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Господин Трамп призвал Республиканскую партию бороться за «закон о спасении Америки». Он состоит из трех пунктов:

все избиратели должны предъявлять идентификационный документ перед голосованием;

все избиратели должны предоставлять доказательство гражданства США при регистрации на голосование;

запрет голосования по почте, за исключением болезни, инвалидности, военной службы или поездок.

В ноябре 2026 года в США пройдут выборы в обе палаты Конгресса — Сенат и Палату представителей. 4 февраля Дональд Трамп призвал отказаться от подсчета голосов на уровне штатов. По его словам, считать голоса должны агенты федерального правительства.