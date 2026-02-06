Трамп призвал отменить в США голосование по почте
Трамп призвал республиканцев поддержать закон против фальсификаций на выборах
Президент США Дональд Трамп предложил изменить избирательное законодательство в стране. По его словам, сейчас выборы в Соединенных Штатах «сфальсифицированы, украдены и вызывают смех во всем мире».
«Либо мы их (правила голосования,— "Ъ") исправим, либо у нас больше не будет страны»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Господин Трамп призвал Республиканскую партию бороться за «закон о спасении Америки». Он состоит из трех пунктов:
- все избиратели должны предъявлять идентификационный документ перед голосованием;
- все избиратели должны предоставлять доказательство гражданства США при регистрации на голосование;
- запрет голосования по почте, за исключением болезни, инвалидности, военной службы или поездок.
В ноябре 2026 года в США пройдут выборы в обе палаты Конгресса — Сенат и Палату представителей. 4 февраля Дональд Трамп призвал отказаться от подсчета голосов на уровне штатов. По его словам, считать голоса должны агенты федерального правительства.