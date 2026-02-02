В Ярославле в третий раз выставили на продажу «Центральный рынок»

В Ярославле в третий раз объявлен аукцион по продаже пакета акций АО «Центральный рынок», находящегося в муниципальной собственности. Соответствующее извещение мэрия опубликовала на своем сайте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС. Торги Фото: ГИС. Торги

Впервые 67 828 акций выставили на продажу в ноябре 2025 года, затем в декабре 2025 года. Оба раза торги не состоялись из-за отсутствия заявок. В третий раз пакет акций продают по прежней цене в 150,4 млн руб. Торги планируют провести 9 апреля 2026 года.

По словам мэра Артема Молчанова, рынок решили продать для приведения в порядок за счет внебюджетных средств. «Бюджетные средства нам, безусловно, есть куда направить. Вкладываться в коммерческую недвижимость на сегодняшний день неправильно и нецелесообразно»,— говорил мэр.